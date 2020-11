Un ex investigatore di Mani Pulite per sistemare i conti della sanità in Calabria

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020)in. Tema infuocato non solo per l’emergenza Covid, ma per la nomina del commissario su cui il governo Conte è inciampato più volte. Lacalabrese versa in uno stato di caotica inefficienza da molti anni. E inon tornano, non solo per i posti in terapia intensiva. Parliamo deieconomici. E chi meglio di un ex finanziere già nel pool di investigatori di “” per rimetterli in ordine? (segue dopo la foto) Federico D’Andrea: da “” aidisastratiin? Parliamo di Federico D’Andrea, exdel pool di magistratiProcura di Milano che avviò la ...