Superbonus 110%, Gruppo Bper e Cna insieme a sostegno privati e imprese (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Bper Banca (Bper Banca, Banco di Sardegna) e CNA – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa – hanno sottoscritto nei giorni scorsi un accordo di collaborazione che li impegna reciprocamente ad assistere le imprese e le persone fisiche interessate alla misura governativa del cosiddetto Superbonus 110%, introdotta dal Decreto Rilancio.In particolare, il Gruppo Bper Banca si impegna a mettere a disposizione delle imprese che ricevono il credito fiscale dal beneficiario (persona fisica/condominio), e delle persone fisiche, che avviano interventi di riqualificazione edilizia, linee di finanziamento dedicate, oltre a offrire la possibilità di acquistare gli stessi crediti fiscali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – IlBanca (Banca, Banco di Sardegna) e CNA – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa – hanno sottoscritto nei giorni scorsi un accordo di collaborazione che li impegna reciprocamente ad assistere lee le persone fisiche interessate alla misura governativa del cosiddetto, introdotta dal Decreto Rilancio.In particolare, ilBanca si impegna a mettere a disposizione delleche ricevono il credito fiscale dal beneficiario (persona fisica/condominio), e delle persone fisiche, che avviano interventi di riqualificazione edilizia, linee di finanziamento dedicate, oltre a offrire la possibilità di acquistare gli stessi crediti fiscali ...

Questa sinergia permetterà alle imprese associate a CNA di affrontare, in collaborazione con l’intero sistema territoriale, le operazioni di cessione del credito d’imposta relative alla misura del ...

Il superbonus 110% in caso di esonero dalla dichiarazione redditi

Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi può, comunque, decidere di presentarla per far valere eventuali detrazioni o deduzioni d’imposta ...

