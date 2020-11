Rider, una volta tanto gli sforzi e le pressioni sono serviti a dare dignità a questi professionisti (Di mercoledì 18 novembre 2020) di Roberto Lamacchia* Abbiamo imparato a conoscere i Rider, incontrando quotidianamente giovani che, con qualsiasi tempo e a qualsiasi ora, provvedono a portarci cibo a domicilio. Ma quale forma di rapporto di lavoro si applica loro? Per lungo tempo i Rider sono rimasti privi di tutela ed esposti alle decisioni del datore di lavoro (Uber, Glovo, Deliveroo, Eats), circa retribuzione, diritto alla salute, incolumità e previdenza. Lentamente, poi, hanno cominciato a organizzarsi e a rivendicare i loro diritti. Sul punto, è nota la sentenza della Corte di Cass., Sez. Lavoro n. 1663/2020 che ha risolto il contenzioso tra i Rider e Uber, stabilendo che ad essi doveva essere applicata la normativa del rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto (autonomo o subordinato) loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) di Roberto Lamacchia* Abbiamo imparato a conoscere i, incontrando quotidianamente giovani che, con qualsiasi tempo e a qualsiasi ora, provvedono a portarci cibo a domicilio. Ma quale forma di rapporto di lavoro si applica loro? Per lungo tempo irimasti privi di tutela ed esposti alle decisioni del datore di lavoro (Uber, Glovo, Deliveroo, Eats), circa retribuzione, diritto alla salute, incolumità e previdenza. Lentamente, poi, hanno cominciato a organizzarsi e a rivendicare i loro diritti. Sul punto, è nota la sentenza della Corte di Cass., Sez. Lavoro n. 1663/2020 che ha risolto il contenzioso tra ie Uber, stabilendo che ad essi doveva essere applicata la normativa del rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto (autonomo o subordinato) loro ...

