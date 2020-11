“Regina Elisabetta e Pelé sono morti”: radio francese pubblica necrologi per errore (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non è la prima volta che si diffonde la notizia della morte di una celebrità che in realtà è ancora viva, ma nel caso della radio francese Rfi l’errore è ripetuto. Infatti, per un errore tecnico, l’emittente ha pubblicato in rete tutto il suo archivio di “coccodrilli”, ossia i necrologi che i giornalisti sono soliti preparare in anticipo ripercorrendo la biografia del personaggio in questione. “Spiacenti di deludervi, ma la notizia della mia morte è fortemente esagerata” ha scritto Mark Twain su Twitter, rispondendo ironicamente alla notizia della sua morte. Ma lo scrittore non è stato l’unica vittima del problema tecnico: dalla Guida Suprema iraniana Ali Khamenei all’ex presidente americano Jimmy Carter, dal leader cubano Raul Castro, l’attore Clint Eastwood al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non è la prima volta che si diffonde la notizia della morte di una celebrità che in realtà è ancora viva, ma nel caso dellaRfi l’è ripetuto. Infatti, per untecnico, l’emittente hato in rete tutto il suo archivio di “coccodrilli”, ossia iche i giornalistisoliti preparare in anticipo ripercorrendo la biografia del personaggio in questione. “Spiacenti di deludervi, ma la notizia della mia morte è fortemente esagerata” ha scritto Mark Twain su Twitter, rispondendo ironicamente alla notizia della sua morte. Ma lo scrittore non è stato l’unica vittima del problema tecnico: dalla Guida Suprema iraniana Ali Khamenei all’ex presidente americano Jimmy Carter, dal leader cubano Raul Castro, l’attore Clint Eastwood al ...

