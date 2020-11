Orietta Berti e Osvaldo | la malattia | “Operato agli occhi ha perso…”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Quella traè una lunga storia d’amore, che fa sognare i più romantici. I due sono sposati dal 1967 e non si sono mai lasciati. Ospite di Oggi è un altro giorno, la cantante ha presentato la sua nuova biografia, ma ha anche parlato delle condizioni di salute del marito: ecco come sta.a Oggi è un altro giorno, le parole sul marito Tra bandiere rosse e acquasantiere è il titolo della nuova biografia di, che ha deciso di parlarne nello studio di Oggi è un altro giorno nella puntata del 18 novembre. La famosa cantante, però, ha parlato anche del rapporto con il marito, con cui è sposata da tanti anni: Ha un carattere d’oro mio marito. Adesso, però, non sta tanto bene, ha perso il 50% della vista ...

Orietta Berti: "Il mio Osvaldo ha fatto 9 operazioni agli occhi"

Orietta Berti e il suo Osvaldo (Paterlini). Una presenza fissa al fianco della cantante, per anni, tanto da diventare conosciuto e amato lui stesso. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ...Orietta Berti preoccupata per il marito per via dei suoi problemi di salute. Osvaldo Paterlini ha sposato la voce di ...