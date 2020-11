Manovra, Conte apre a Berlusconi: “Dialogo con Fi, ma nessuna maggioranza allargata” (Di giovedì 19 novembre 2020) Apertura di Conte a Berlusconi sulla Manovra. Il premier chiude alla maggioranza allargata: “Il perimetro del governo resta invariato”. ROMA – Il premier Conte apre a Berlusconi sulla Manovra e chiude alla possibilità di una Manovra allargata. L’invito del Cavaliere a collaborare sulla legge di Bilancio sembra essere stato accettato dal presidente del Consiglio. “Non è vero che Conte sia timoroso o ponga ostacoli al dialogo con le opposizioni – fanno sapere fonti di Palazzo Chigi riportate da La Repubblica – ha già dichiarato pubblicamente, nella sede ufficiale del Parlamento, che resta aperto a un tavolo di confronto con le opposizioni“. nessuna apertura, invece, per quanto riguarda una ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020) Apertura disulla. Il premier chiude allaallargata: “Il perimetro del governo resta invariato”. ROMA – Il premiersullae chiude alla possibilità di unaallargata. L’invito del Cavaliere a collaborare sulla legge di Bilancio sembra essere stato accettato dal presidente del Consiglio. “Non è vero chesia timoroso o ponga ostacoli al dialogo con le opposizioni – fanno sapere fonti di Palazzo Chigi riportate da La Repubblica – ha già dichiarato pubblicamente, nella sede ufficiale del Parlamento, che resta aperto a un tavolo di confronto con le opposizioni“.apertura, invece, per quanto riguarda una ...

