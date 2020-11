L’Agenzia federale per l’aviazione statunitense ha deciso che i Boeing 737 Max possono tornare a volare (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Federal Aviation Administration (FAA), ovvero L’Agenzia federale statunitense che si occupa della sicurezza e dei controlli relativi all’aviazione, ha dato il via libera per far tornare a volare gli aerei 737 Max prodotti dalla Boeing, che è la principale Leggi su ilpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Federal Aviation Administration (FAA), ovveroche si occupa della sicurezza e dei controlli relativi al, ha dato il via libera per fargli aerei 737 Max prodotti dalla, che è la principale

ilpost : L’Agenzia federale per l’aviazione statunitense ha deciso che i Boeing 737 Max possono tornare a volare - emilianobos : Sarebbe questo il #kit per il #test del #COVID appena autorizzato dall’agenzia federale del farmaco (FDA) qui in… - EliseiNicole : Elezioni Usa: l’ex procuratrice federale Sidney Powell si unisce alla squadra legale di Trump | Agenzia Nova - agenzia_nova : #ElezioniUsa #Trump ha annunciato l’adesione dell’ex procuratrice federale Sidney Powell alla squadra legale impeg… - Idl3 : La United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), agenzia federale responsabile del controllo della sicur… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Agenzia federale Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera