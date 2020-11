(Di mercoledì 18 novembre 2020) Pubblicata la circolare ministeriale numero 20651 del 12-11-2020 sulle indicazioni e le tempistiche per le scrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico/2022. Approfondimento sulledicone DSA. L'articolo .

orizzontescuola : Iscrizioni scuola 2021/22 alunni con disabilità e DSA: documentazione da presentare, cosa fa la scuola - Cesvot : ????Aperte le iscrizioni al #webinar'Il terzo settore e la scuola durante l’emergenza. Progettare dei #Pcto tra probl… - IndireSocial : Aperte le iscrizioni al percorso formativo gratuito e online “Curricolo, Relazioni e Spazi educativi. Idee e pratic… - PromoImpresaBM : #TerzaMedia... e poi? Affrontare al meglio la #scelta partecipando a #INFORMAILFUTURO 2020 – DIGITAL EDITION! Dal 2… - milanobiz : La Lombardia è la più scelta in Italia dagli studenti STEM. Negli ultimi 5 anni più iscrizioni tra le donne.… -

Il civic hackathon italiano, per studenti delle scuole secondarie, del progetto IN-EDU che si terrà on line l’8 e 9 Gennaio 2021 ...Non bastavano discriminazioni e difficoltà - logistiche e materiali - a rendere difficile il rapporto tra i bambini rom e la scuola. A peggiorare tutto, ora, ci ha pensato la pandemia da Covid-19: man ...