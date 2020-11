Gualtieri: “Tutto ciò che fa risparmiare in tassi di interesse è utile, anche il Mes. Ma ci sono opinioni diverse nella maggioranza” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ieri abbiamo ricevuto il bonifico da 6,5 miliardi del Sure, che si aggiunge ai precedenti 10 miliardi già erogati. Per un ministro del tesoro tutto ciò che fa risparmiare in tassi di interesse è utile e da questo punto di vista anche il Mes lo è“. Così il ministro dell’economia Roberto Gualtieri durante il suo intervento al Welfare Italia Forum 2020. “Io sono per utilizzare tutte le risorse possibili, ma sul Mes com’è noto c’è un’opinione diversa da parte di una forza di maggioranza, ed essendo questa una maggioranza parlamentare, non ha consentito di accedere a questa linea di finanziamento di avere questo beneficio aggiuntivo di circa 300 milioni l’anno di risparmio in tassi d’interesse”. Poi sull’ipotesi di una cancellazione a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ieri abbiamo ricevuto il bonifico da 6,5 miliardi del Sure, che si aggiunge ai precedenti 10 miliardi già erogati. Per un ministro del tesoro tutto ciò che faindie da questo punto di vistail Mes lo è“. Così il ministro dell’economia Robertodurante il suo intervento al Welfare Italia Forum 2020. “Ioper utilizzare tutte le risorse possibili, ma sul Mes com’è noto c’è un’opinione diversa da parte di una forza di maggioranza, ed essendo questa una maggioranza parlamentare, non ha consentito di accedere a questa linea di finanziamento di avere questo beneficio aggiuntivo di circa 300 milioni l’anno di risparmio ind’”. Poi sull’ipotesi di una cancellazione a ...

PaolaLL7 : @VeroDeRomanis @Ambrosetti_ @UnipolGroup_PR @WelfareIta Purtroppo poi arrivano personaggi come #Giarrusso che invec… - granieri_gianlu : @graziano_delrio @radioanchio Tralasciamo le cifre.... saprebbe indicarmi gentilmente le condizioni del prestito SU… - vitosemeraro7 : @denardimax la manovra di Gualtieri rischia di essere del tutto inadeguate come lui, purtroppo. - a_saba78 : RT @SimiWonderland: Io guardo spesso il cielo. Lo guardo di mattino nelle ore di luce e tutto il cielo s'attacca agli occhi e viene a bere… - GuglielminaS : RT @GerberArancio: “Anch'io voglio tutte le sbandate essere viva fino allo scortico.. bucare la vita coi morsi infilare le mani in suo puls… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri “Tutto Sure, a Italia seconda rata prestiti da 6,5 miliardi Affaritaliani.it