“Giudici donne non dovrebbero esserci”: docente Università di Bari sospeso per frasi sessiste (Di mercoledì 18 novembre 2020) BARI – L’universita’ di Bari ha sospeso Donato Mitola, il professore di Bioetica e filosofia morale del corso di laurea in Medicina e chirurgia, che , durante una lezione on line, avrebbe mostrato una slide con la scritta “Giudici donne non dovrebbero esserci, perche’ giudicare significa essere imparziali e il giudizio delle donne e’ condizionato a causa della loro innata ed esagerata sensibilita’ ed emotivita’”. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) BARI – L’universita’ di Bari ha sospeso Donato Mitola, il professore di Bioetica e filosofia morale del corso di laurea in Medicina e chirurgia, che , durante una lezione on line, avrebbe mostrato una slide con la scritta “Giudici donne non dovrebbero esserci, perche’ giudicare significa essere imparziali e il giudizio delle donne e’ condizionato a causa della loro innata ed esagerata sensibilita’ ed emotivita’”.

LaStampa : “Non possono esserci giudici donne, non sono imparziali”, è bufera sulle parole di un docente universitario a Bari - paolocoretti : RT @pepdecr: “No a giudici donne perchè a causa di esagerata sensibilità ed emotività non sono imparziali” È una vergogna inaccettabile che… - profluigimarino : RT @pepdecr: “No a giudici donne perchè a causa di esagerata sensibilità ed emotività non sono imparziali” È una vergogna inaccettabile che… - foggylady : RT @pepdecr: “No a giudici donne perchè a causa di esagerata sensibilità ed emotività non sono imparziali” È una vergogna inaccettabile che… - stefano_b_l : RT @Sminatore_ve: Questo è un professore di bioetica invitato ai convegni. Un professore. MAPORCODIO! -

Ultime Notizie dalla rete : “Giudici donne SNAI - X-Factor 2020: Blind scala la classifica del vincenteOra è a 3,50 dietro i favoriti Melancholia (2,50) Fortune Italia