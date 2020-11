“DOC – Nelle tue mani” | giovedì sera su Rai1 il gran finale di stagione E poi?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci siamo, il momento tanto atteso e sofferto per gli oltre sette milioni di fan di DOC –tue mani è arrivato. Domani19 novembre, suandrà in onda l’ultima puntata del medical drama sul Dottor Andrea Fanti. L’appuntamento con l’apprezzatissimo medical drama è, come sempre, alle 21.25. E mentre ci si appresta a salutare – si spera per breve tempo – Luca Argentero e il cast di DOC, facciamo il punto della situazione e poniamoci qualche domanda: cosa ci aspetta neldella serie spezzata in due segmenti dal Coronavirus? Cosa faranno i fan dei loro? Ma soprattutto: si farà o no la seconda? ...