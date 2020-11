Continuano le proteste per la chiusura delle scuole

(Di mercoledì 18 novembre 2020) I genitori di Napolia rivendicare a gran voce il diritto all'istruzione dei propri figli. Napoli, protestamamme: “Un libro per De Luca” su Notizie.it.

Nonostante la pandemia di Covid-19, in tutta Europa le scuole continuano a rimanere aperte ... voce “il diritto all’istruzione dei propri figli” ed è nata una forte protesta. Sui social è stata ...La circolare della preside del liceo Gioberti di Torino non ferma le proteste contro la Dad. Questa mattina Maya, studentessa di 16 anni, era davanti la scuola, come fa oramai da un paio di settimane, ...