C’è una parte di M5S che lavora già al servizio di Berlusconi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Rinunciare a quel poco che è rimasto della propria identità, ormai da tempo in frantumi, per salvare il governo Conte-bis e quindi la poltrona. Un dilemma che molti esponenti del Movimento Cinque Stelle non si pongono nemmeno più, già al lavoro per saldare la tenuta dell’esecutivo. A costo di spingersi al di là dell’ultima barricata, quella che li separa da Forza Italia. Silvio Berlusconi, un tempo simbolo per eccellenza di una casta marcia e corrotta da abbattere, è ora prezioso alleato per garantirsi altri preziosi mesi di legislatura. E così i contatti si sono intensificati dietro l’emendamento che garantisce nuovi poteri all’Agcom per difendere Mediaset da possibili scalate ostili. La Verità scrive che dietro l’emendamento “salva Mediaset” inserito all’interno del dl Covid, prezioso strumento per tutelare una delle più grandi aziende italiane, ci sarebbe la mano ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Rinunciare a quel poco che è rimasto della propria identità, ormai da tempo in frantumi, per salvare il governo Conte-bis e quindi la poltrona. Un dilemma che molti esponenti del Movimento Cinque Stelle non si pongono nemmeno più, già al lavoro per saldare la tenuta dell’esecutivo. A costo di spingersi al di là dell’ultima barricata, quella che li separa da Forza Italia. Silvio, un tempo simbolo per eccellenza di una casta marcia e corrotta da abbattere, è ora prezioso alleato per garantirsi altri preziosi mesi di legislatura. E così i contatti si sono intensificati dietro l’emendamento che garantisce nuovi poteri all’Agcom per difendere Mediaset da possibili scalate ostili. La Verità scrive che dietro l’emendamento “salva Mediaset” inserito all’interno del dl Covid, prezioso strumento per tutelare una delle più grandi aziende italiane, ci sarebbe la mano ...

reportrai3 : C'è una contraddizione quanto Ursula Von Der Leyen dice '#vaccino bene pubblico', se c’è il brevetto sopra, esclusi… - Mov5Stelle : Il #Redditodicittadinanza ha già aiutato oltre 120 mila persone in condizioni di disabilità. Eppure c’è chi si ost… - MolinariRik : Siamo al 16 novembre e ancora non c’è traccia della legge di Bilancio. Una vergogna. Queste sono le nostre principa… - colca_volo : RT @myrtamerlino: Abbiamo l'#ossigeno, ma mancano le #bombole perché c'è chi ha creato un mercato nero ignobile. La gente muore e c'è chi l… - valenti30146835 : RT @martinacarletti: Amazon in Svizzera non c'è. Alla base di questo 'blocco' c'è una regola sull'IVA, in vigore dal 2019, per cui le soci… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Medicoora: dal cuore della pandemia, dal mondo delle Start Up, arriva l'APP per non lasciare più indietro nessuno Fortune Italia