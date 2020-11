Camorra, colpo al clan Giannelli: in corso arresti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Dalle prime luci dell’alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo delle misure cautelari in carcere a Napoli, Caserta e Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Dalle prime luci dell’alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo delle misure cautelari in carcere a Napoli, Caserta e Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Camorra, colpo al clan Giannelli: in corso arresti... - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Camorra, colpo al clan Giannelli: in corso arresti - Adnkronos : #Camorra, colpo al clan Giannelli: in corso arresti - paolochiariello : #Juorno #colpo alla #camorra che controlla #droga #estorsioni e #parcheggiatoriabusivi - juornoit : #Juorno #colpo alla #camorra che controlla #droga #estorsioni e #parcheggiatoriabusivi -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra colpo Camorra, colpo al clan Giannelli: in corso arresti Fortune Italia Camorra, colpo al clan Giannelli: in corso arresti

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Dalle prime luci dell'alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su richiesta della locale direzione ...

Luigia Esposito, vittima della camorra e della giustizia

Avrebbe potuto chiudere gli occhi, scappare e immaginare che quel maledetto giorno non aveva visto nulla. Invece Luigia era lì quando Ciro Rispoli viene crivellato di colpi. Il contesto dell’omicidio ...

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Dalle prime luci dell'alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su richiesta della locale direzione ...Avrebbe potuto chiudere gli occhi, scappare e immaginare che quel maledetto giorno non aveva visto nulla. Invece Luigia era lì quando Ciro Rispoli viene crivellato di colpi. Il contesto dell’omicidio ...