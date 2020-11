Skeleton, Coppa del Mondo Sigulda 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di martedì 17 novembre 2020) Inizia con un due settimane di gare in quel di Sigulda la Coppa del Mondo di Skeleton 2020-2021. Esordio sulla durissima pista lettone dunque: si parte venerdì, in programma sia la prova maschile che quella femminile nella stessa giornata. Andiamo a scoprire il programma completo con tutti gli orari. Ricordiamo che, per tutte le gare, sarà disponibile la diretta streaming sul canale Youtube IBSF. programma Coppa DEL Mondo Skeleton Sigulda 2020 Venerdì 20 novembre 2020 Gara-1 femminile ore 9.00 (prima run) Gara-1 maschile ore 14.00 (prima run) Diretta streaming canale Youtube ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) Inizia con un due settimane di gare in quel diladeldi-2021. Esordio sulla durissima pista lettone dunque: si parte venerdì, insia la prova maschile che quella femminile nella stessa giornata. Andiamo a scoprire ilcon tutti gli. Ricordiamo che, per tutte le gare, sarà disponibile la diretta streaming sul canale Youtube IBSF.DELVenerdì 20 novembreGara-1 femminile ore 9.00 (prima run) Gara-1 maschile ore 14.00 (prima run) Diretta streaming canale Youtube ...

