Mattarella: "Virus ci divide. Serve creare convergenze senza polemiche" (Di martedì 17 novembre 2020) "Questo Virus tende a dividerci. Tra fasce di età più o meno esposte ai rischi più gravi, tra categorie sociali più o meno colpite dalle conseguenze economiche, tra le stesse istituzioni chiamate a ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) "Questotende arci. Tra fasce di età più o meno esposte ai rischi più gravi, tra categorie sociali più o meno colpite dalle conseguenze economiche, tra le stesse istituzioni chiamate a ...

Agenzia_Ansa : #Mattarella, stop a polemiche scomposte per vantaggi di parte. Il virus è un nemico insidioso che può travolgere t… - Corriere : Mattarella: «Il virus ci divide, stop polemiche tra istituzioni. Nessuno dica “a me non succederà”» - repubblica : Il richiamo di Mattarella: 'Questo virus tende a dividerci, affrontiamo insieme il nemico comune' - eziomauro : Mattarella: 'Questo virus tende a dividerci, affrontiamo insieme il nemico comune. Non pensiamo che… - PierluigiVinai : RT @fam_cristiana: L’appello del Presidente #Mattarella all’unità contro il virus -