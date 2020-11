“Killers of the Flower Moon”: DiCaprio ribalta lo script (Di martedì 17 novembre 2020) Mesi dopo la diffusione della notizia che Apple aveva acquisito “Killers of the Flower Moon“, IndieWire riferisce che il progetto è ancora in fase di riscrittura e probabilmente non inizierà le riprese fino al prossimo anno. Il film, diretto da Martin Scorsese per una sceneggiatura di Eric Roth (“A Star is Born“), doveva iniziare la produzione nel marzo 2020, ma il coronavirus ha fatto slittare di gran lunga la data di inizio. Ora, Roth afferma che “Killers of the Flower Moon” inizierà la produzione dopo un’anno esatto, nel marzo 2021, e anche la sceneggiatura subirà alcuni importanti cambiamenti, grazie a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese ai premi National Board of Review 2014 – Photo: webLa superstar, vincitrice del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 novembre 2020) Mesi dopo la diffusione della notizia che Apple aveva acquisito “Killers of theMoon“, IndieWire riferisce che il progetto è ancora in fase di riscrittura e probabilmente non inizierà le riprese fino al prossimo anno. Il film, diretto da Martin Scorsese per una sceneggiatura di Eric Roth (“A Star is Born“), doveva iniziare la produzione nel marzo 2020, ma il coronavirus ha fatto slittare di gran lunga la data di inizio. Ora, Roth afferma che “Killers of theMoon” inizierà la produzione dopo un’anno esatto, nel marzo 2021, e anche la sceneggiatura subirà alcuni importanti cambiamenti, grazie a Leonardo. Leonardoe Martin Scorsese ai premi National Board of Review 2014 – Photo: webLa superstar, vincitrice del ...

