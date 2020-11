IKEA Starla | ecco come realizzare una stella scandinava a costo 0

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 17 novembre 2020) Vi serve un’idea perunadecoro? Abbiamo la soluzione per voi! Trascorrere i pomeriggi in attesa del Natale decorando la casa è un’idea molto bella, soprattutto se abbiamo dei figli. A volte, spendiamo davvero tanto per acquistare le nostre decorazioni. Non sempre i nuovi decori riescono a durare parecchi anni: l’imprevedibilità della vita è sempre dietro l’angolo. Magari, vi cade a terra un decoro per cui avete speso 50 euro, e questo farebbe arrabbiare chiunque. Per questo motivo, le decorazioni natalizie create con il riciclo sono un’ottima alternativa al negozio. In alcuni casi possiamo addirittura non spendere un solo centesimo, perché ci basta prendere il materiale di riuso che abbiamo in casa., oggi vi parliamo di...