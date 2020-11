Frongia | bene AS Roma su dipartimento rapporti con città

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 novembre 2020)– “Voglio fare i miei complimenti a Francesco Pastorella, da oggi dirigente dell’ASa guida del ‘Department’. Il nuovonasce per promuovere icon la citta’, sia a livello di istituzioni che di tifosi, cercando cosi’ di avvicinare ancora di piu’ la compagine giallorossa alla Capitale.” “Ho avuto modo di conoscere Francesco nelle varie collaborazioni da lui dirette attraverso la GECO Animation proprio con la fondazionefica della squadra, laCares, durante le quali abbiamo apprezzato tutti la sua professionalita’. In bocca al lupo per il tuo nuovo incarico”. Lo scrive su Facebook Daniele, assessore allo Sport, Politiche giovanili e ...