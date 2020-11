Doc seconda stagione | Luca Argentero rassicura “Torneremo presto”

Leggi su solodonna

(Di martedì 17 novembre 2020) La primadi ‘Doc – nelle tue mani’ sta per concludersi maa Tv Sorrisi e Canzoni svela quello che tutti i fan aspettavano: gli sceneggiatori sono già al lavoro per unaserie di puntate. Il dottor Andrea Fanti va solo in vacanza… Giovedì sera ci sarà l’ultima puntata di Doc – nelle tue mani che chiude laArticolo completo: Doc“Torneremo presto” dal blog SoloDonna