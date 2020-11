De Zerbi: “Non firmo per il quarto posto ma vogliamo l’Europa” (Di martedì 17 novembre 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Queste le parole dell’allenatore dei neroverdi: “Se il campionato scorso siamo arrivati ottavi, quest’anno vogliamo conquistare un posto in Europa. Il Sassuolo sta migliorando ancora, ma ha bisogno che almeno una delle prime sette buchi la stagione, perché sono più forti. Non ho paura a dichiarare le mie ambizioni. Boga è arrivato che non sapeva relazionarsi né con i compagni né con la porta, ma quanto a capacità di saltare l’uomo io gli metto davanti Messi e poi… dovrei pensarci. Per me Raspadori se continua così diventerà il centravanti della Nazionale, perché la logica dei grandi club è diversa mentre al Sassuolo puoi dargli tempo. Berardi? ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Queste le parole dell’allenatore dei neroverdi: “Se il campionato scorso siamo arrivati ottavi, quest’annoconquistare unin Europa. Il Sassuolo sta migliorando ancora, ma ha bisogno che almeno una delle prime sette buchi la stagione, perché sono più forti. Non ho paura a dichiarare le mie ambizioni. Boga è arrivato che non sapeva relazionarsi né con i compagni né con la porta, ma quanto a capacità di saltare l’uomo io gli metto davanti Messi e poi… dovrei pensarci. Per me Raspadori se continua così diventerà il centravanti della Nazionale, perché la logica dei grandi club è diversa mentre al Sassuolo puoi dargli tempo. Berardi? ...

