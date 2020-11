Covid | Sip-Iss | bambini e adolescenti il 12% dei contagiati

Agenzia_Ansa : Dall'inizio della pandemia sono stati 126.622 i bambini e gli adolescenti risultati positivi al #Covid-19, pari a c… - SkyTG24 : Covid, Sip-Iss: un contagiato su dieci ha meno di 19 anni - 501_tot : RT @Agenzia_Ansa: Dall'inizio della pandemia sono stati 126.622 i bambini e gli adolescenti risultati positivi al #Covid-19, pari a circa i… - Pino__Merola : Covid, Sip-Iss: un contagiato su dieci ha meno di 19 anni - Vivodisogniebas : RT @SkyTG24: Covid, Sip-Iss: un contagiato su dieci ha meno di 19 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sip

Agenzia ANSA

La Società italiana di pediatria: degli oltre 126 mila, 36 mila hanno da 0 a 9 anni e 90 mila dai 10 ai 19 anni ...Uno su dieci. Questo il rapporto che è emerso sin qui, in Italia, per quel che riguarda i contagi tra gli under 19. Dall’inizio della pandemia ...