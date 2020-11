Como, 12 insegnanti in isolamento: impossibile fare lezione, chiusa scuola elementare (Di martedì 17 novembre 2020) Viste "le numerose criticità date dall’assenza di n.12 insegnanti del plesso della scuola primaria “G.Marconi”, in situazione di attuale isolamento fiduciario,in attesa di responso da parte dell’ATS a seguito di effettuazione del tampone naso-faringeo e della conseguente impossibilità, in tale situazione, di assicurare un vero percorso didattico e la sorveglianza delle classi degli alunni" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 novembre 2020) Viste "le numerose criticità date dall’assenza di n.12del plesso dellaprimaria “G.Marconi”, in situazione di attualefiduciario,in attesa di responso da parte dell’ATS a seguito di effettuazione del tampone naso-faringeo e della conseguente impossibilità, in tale situazione, di assicurare un vero percorso didattico e la sorveglianza delle classi degli alunni" L'articolo .

DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Dodici insegnanti sono in isolamento Chiusa la scuola elementare in centro - crisj66 : RT @laprovinciadico: Dodici insegnanti sono in isolamento Chiusa la scuola elementare in centro - laprovinciadico : Dodici insegnanti sono in isolamento Chiusa la scuola elementare in centro - mg_sassi : @MediasetTgcom24 ,secondo lo studio citato dal professor Remuzzi i bambini possono solo contagiarsi fra di loro ,qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Como insegnanti Dodici insegnanti sono in isolamento Chiusa la scuola elementare in centro La Provincia di Como Puntare su cultura e formazione. Così la nuova piattaforma del Teatro Sociale di Como/AsLiCo propone progetti educativi

In questo periodo di emergenza sanitaria, anche i più piccoli e gli adolescenti si trovano a trascorrere la giornata in ...

Como: due webinar per la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia

In occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il 20 novembre, l’assessorato alle Politiche educative del Comune di ...

In questo periodo di emergenza sanitaria, anche i più piccoli e gli adolescenti si trovano a trascorrere la giornata in ...In occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il 20 novembre, l’assessorato alle Politiche educative del Comune di ...