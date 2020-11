All’Italia altri 6,5 miliardi dal programma Sure (Di martedì 17 novembre 2020) Arrivano all’Italia altri 6,5 miliardi sotto forma di prestiti dal programma europeo Sure per finanziare le cig nazionali durante la pandemia. Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sure finanzia i regimi di disoccupazione parziale durante la pandemia e contribuisce a tutelare i posti di lavoro. sat/mrv/red All’Italia altri 6,5 miliardi dal programma Sure su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 novembre 2020) Arrivano all’Italia6,5sotto forma di prestiti daleuropeoper finanziare le cig nazionali durante la pandemia. Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.finanzia i regimi di disoccupazione parziale durante la pandemia e contribuisce a tutelare i posti di lavoro. sat/mrv/red All’Italia6,5dalsu Il Corriere della Città.

CorriereCitta : All’Italia altri 6,5 miliardi dal programma Sure - savarese46 : Ue, von der Leyen: “All’Italia altri 6,5 miliardi di euro dal fondo Sure” shared via upday - Riccardo_Tim : RT @ummiririnenti: Ditelo a chi considera l'EU UNA SANGUISUGA oppure una matrigna, come la #Melonisciacalla ?oppure il #Salviniportasfiga ??… - Italpress : Ue, all’Italia altri 6,5 miliardi dal fondo Sure - ces_ue : Oggi trovate @EURACTIVItalia in homepage de il @Corriere: si parla di #Sure e della seconda tranche di prestiti all… -

Ultime Notizie dalla rete : All’Italia altri Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera