Xbox Series X: scorte scarse, Phil Spencer si scusa (Di lunedì 16 novembre 2020) Il capo della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, porge le proprie scuse: le scorte di Xbox Series X ed S sono molto carenti Sia direttamente che indirettamente (per le scorte di PS5), Xbox Series X ed S si sono dimostrate due console fin troppo richieste. Una domanda tanto elevata deve aver colto decisamente alla sprovvista sia Phil Spencer che Microsoft in toto. Il capo di Xbox ha fatto una capatina all’evento Glitchcon dello scorso weekend, riconoscendo che servano più unità di console next-gen sul mercato. Quanto andiamo a riportare qui sotto è stato trascritto inizialmente da True Achievements, da cui abbiamo tratto la dichiarazione integrale da parte di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 16 novembre 2020) Il capo della divisione gaming di Microsoft,, porge le proprie scuse: lediX ed S sono molto carenti Sia direttamente che indirettamente (per ledi PS5),X ed S si sono dimostrate due console fin troppo richieste. Una domanda tanto elevata deve aver colto decisamente alla sprovvista siache Microsoft in toto. Il capo diha fatto una capatina all’evento Glitchcon dello scorso weekend, riconoscendo che servano più unità di console next-gen sul mercato. Quanto andiamo a riportare qui sotto è stato trascritto inizialmente da True Achievements, da cui abbiamo tratto la dichiarazione integrale da parte di ...

Nicco2D : @xbox_series Personalmente non ho mai badato ai GOTY ma quando l'anno scorso hanno premiato Sekiro invece di Death… - Albus961 : RT @HDblog: Xbox Series X e S partono bene: ecco le prime stime di vendita - emichir : @UnieuroNews ho ordinato una xbox series S il 9/11. Non solo non l'ho ricevuta ma non avete UNO STRACCIO DI CUSTOME… - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: Watch Dogs Legion su #XboxSeriesX ha fatto quel passo in più, in grado di dare un primo assaggio di quello che vedrem… - BenitoSepe : @MAPO78 @leoprose @Xbox @XboxSupport @XboxItalia @aarongreenberg @XboxP3 Ciao, mi sapresti dire come contattare l’a… -