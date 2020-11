Scicli, 2 giorni per conferire i rifiuti ingombranti: ecco dove e quando (Di lunedì 16 novembre 2020) Scicli - Ripartono a Scicli gli interventi di raccolta straordinaria di ingombranti e Raee. L’iniziativa ecologica ha l’obiettivo primario di assecondare le necessità dei cittadini, agevolando lo smaltimento di rifiuti ingombranti. La Tech Servizi e l’Amministrazione Comunale e segnatamente l’assessorato all’ecologia, hanno concordato un calendario di due giorni di raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e Raee per sabato 21 e sabato 28 novembre. Nelle due giornate si potrà conferire dalle 8 del mattino alle 11.30 nell’area mercatale di contrada Zagarone.Regole da rispettare: Ogni utente può conferire massimo 3 (tre) pezzi di grandi dimensioni, i conferitori ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 novembre 2020)- Ripartono agli interventi di raccolta straordinaria die Raee. L’iniziativa ecologica ha l’obiettivo primario di assecondare le necessità dei cittadini, agevolando lo smaltimento di. La Tech Servizi e l’Amministrazione Comunale e segnatamente l’assessorato all’ecologia, hanno concordato un calendario di duedi raccolta straordinaria die Raee per sabato 21 e sabato 28 novembre. Nelle due giornate si potràdalle 8 del mattino alle 11.30 nell’area mercatale di contrada Zagarone.Regole da rispettare: Ogni utente puòmassimo 3 (tre) pezzi di grandi dimensioni, i conferitori ...

