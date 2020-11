L’annuncio di Zaia: in Veneto arriva l’auto tampone. Costerà meno di 3 euro (Di lunedì 16 novembre 2020) Il “Doge” Luca Zaia si conferma avanti nella lotta al covid e lancia i test fai da te, molto similari ai kit per la gravidanza. Il governatore ha affidato il coordinamento del progetto alla Microbiologia dell’Ospedale di Treviso, diretta dal dottor Roberto Rigoli. Oggi arrivano nei magazzini della sanità veneta i primi 5.000 kit per l’auto somministrazione del test. Saranno diretti a Treviso e in altre 4 o 5 Microbiologie regionali. Ogni esame eseguito con il fai da te viene verificato sul soggetto con il classico tampone molecolare. Il tampone si inserisce nelle fosse nasali e poi va messo nel contenitore del reagente, per avere il risultato di positività o meno al covid. Si attende la validazione da parte dell’Istituto superiore di Sanità (Iss). ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 16 novembre 2020) Il “Doge” Lucasi conferma avanti nella lotta al covid e lancia i test fai da te, molto similari ai kit per la gravidanza. Il governatore ha affidato il coordinamento del progetto alla Microbiologia dell’Ospedale di Treviso, diretta dal dottor Roberto Rigoli. Oggino nei magazzini della sanità veneta i primi 5.000 kit per l’auto somministrazione del test. Saranno diretti a Treviso e in altre 4 o 5 Microbiologie regionali. Ogni esame eseguito con il fai da te viene verificato sul soggetto con il classicomolecolare. Ilsi inserisce nelle fosse nasali e poi va messo nel contenitore del reagente, per avere il risultato di positività oal covid. Si attende la validazione da parte dell’Istituto superiore di Sanità (Iss). ...

