La gaffe di Amazon col tifoso di rugby | “L’Irlanda del Nord non è nel Regno Unito Ci dispiace”

"Ci dispiace, ma dopo avere esaminato la località in cui lei si trova le segnaliamo che il match non è visibile in Irlanda del Nord, essendo disponibile soltanto ai nostri telespettatori nel Regno Unito. Non abbiamo diritti su altri territori". Questa la risposta di un anonimo centralinista del supporto Amazon Help della gigante delle multinazionali ad un tifoso che dall'Irlanda del Nord si lamentava per non poter vedere come previsto la partita di rugby fra Inghilterra e Georgia. L'errore geografico e storico ha scatenato l'ironia dei social. E poco dopo, Amazon si è scusata minimizzando e definendo lo scivolone un semplice "errore".

