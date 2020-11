In difesa del povero visone seducente e liquidato (Di lunedì 16 novembre 2020) AGI – Ha un bel piangere le sue insopportabili lacrime di coccodrillo il governo danese, che prima fa secchi 17 milioni (diciassette milioni, 17.000.000/00) di visoni e poi, arrivato al diciottesimo, si accorge che non ve n'era giustificazione legale. Verrebbe da chiedere dove li mettessero, vista l'estensione territoriale dell'infingardo paese ospitante, ma ormai la questione non interessa più. Il danno è fatto, la condanna emessa e la sentenza eseguita. Un nuovo salto di qualità nella storia sempre più fosca della pandemia, che imporrebbe la razionalità ed invece induce all'illogico. Anzi, più l'uomo ha finora ostentato fredda superiorità sul morbo, più adesso sembra travolto dall'ansia. La Danimarca, per dire, faceva circolare a settembre (mentre da noi iniziava a crescere la curva del contagio) l'immancabile ... Leggi su agi (Di lunedì 16 novembre 2020) AGI – Ha un bel piangere le sue insopportabili lacrime di coccodrillo il governo danese, che prima fa secchi 17 milioni (diciassette milioni, 17.000.000/00) di visoni e poi, arrivato al diciottesimo, si accorge che non ve n'era giustificazione legale. Verrebbe da chiedere dove li mettessero, vista l'estensione territoriale dell'infingardo paese ospitante, ma ormai la questione non interessa più. Il danno è fatto, la condanna emessa e la sentenza eseguita. Un nuovo salto di qualità nella storia sempre più fosca della pandemia, che imporrebbe la razionalità ed invece induce all'illogico. Anzi, più l'uomo ha finora ostentato fredda superiorità sul morbo, più adesso sembra travolto dall'ansia. La Danimarca, per dire, faceva circolare a settembre (mentre da noi iniziava a crescere la curva del contagio) l'immancabile ...

Ultime Notizie dalla rete : difesa del Il modello austriaco in difesa del Cenone: lockdown per un mese e tamponi di massa ilGiornale.it Cos’è il Discorso del bivacco?

I fascisti devono entrare a far parte del governo, ad ogni costo ... fronteggiare con speranza di successo una reazione dell’esercito italiano schierato a difesa della capitale. Si impadroniscono di ...

macron difesa

Da Affari Italiani: F rancia, verso il lockdown totale. Macron riunisce il Consiglio di Difesa La Francia verso misure molto dure: oltre 250 morti nelle ultime 24 ore. Contagi olt ...

