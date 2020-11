Il trans che non voleva essere chiamato mamma perde la causa: “Chi partorisce è madre” (Di lunedì 16 novembre 2020) Londra, 16 nov – Un uomo transgender (per i meno avvezzi, era donna e ora è uomo ma avendo ancora l’utero ha dato alla luce un bambino) si è visto respingere l’appello per la causa da lui/lei intentata per essere nominato come “padre” sul certificato di nascita di suo figlio. Per i giudici della Corte Suprema inglese non era un “punto di diritto discutibile”. Per la legge inglese, infatti, chi partorisce è (ancora) una madre. Il trans vuole essere “padre” o “genitore” Il giornalista Freddy McConnell, 34 anni, voleva essere registrato come “padre” o “genitore” e ha detto che costringerlo a essere registrato come madre ha violato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 novembre 2020) Londra, 16 nov – Un uomogender (per i meno avvezzi, era donna e ora è uomo ma avendo ancora l’utero ha dato alla luce un bambino) si è visto respingere l’appello per lada lui/lei intentata pernominato come “padre” sul certificato di nascita di suo figlio. Per i giudici della Corte Suprema inglese non era un “punto di diritto discutibile”. Per la legge inglese, infatti, chiè (ancora) una madre. Ilvuole“padre” o “genitore” Il giornalista Freddy McConnell, 34 anni,registrato come “padre” o “genitore” e ha detto che costringerlo aregistrato come madre ha violato ...

martinasea_ : RT @sevpit0n: Ma io dal video di Tom Felton ho capito che ha implicitamente detto 'non le vado pubblicamente contro perché le devo praticam… - annehogws : @serafinehogws Ma io dal video di Tom Felton ho capito che ha implicitamente detto 'non le vado pubblicamente contr… - jakehogws : ragazzi il vero problema è che ancora si parla di tomotransfobia. dove la parola fobia sta per paura e ora ditemi p… - Claudio38748087 : @SecolodItalia1 @patriziagatto3 e la puttana della maestra che fa invece? la trans? E BASTAAAAA CON STE COSE NELLE SCUOLEEEEE ! - Dracohogws : Se è per il fatto della transfobia ha fatto una live in cui diceva appunto che tutti potevano amare tutti. Che ogn… -

Ultime Notizie dalla rete : trans che Il trans che non voleva essere chiamato mamma perde la causa: “Chi partorisce è madre” Il Primato Nazionale Al via la decima edizione di Divergenti, il Festival internazionale di cinema trans

Torna, in versione online e gratuita, il festival dedicato all’immaginario trans. Tema 2020, le ‘migrazioni trans’. Undici i film in concorso tra documentari e opere di finzione, due proiezioni evento ...

“Bile”, sbarca in libreria il poema del nolano Roberto Addeo

Torna in libreria con un poema dal titolo “Bile” lo scrittore nolano Roberto Addeo, 38enne, che da alcuni anni vive a Porto Torres in Sardegna. Dopo i romanzi “La... Leggi la notiziaCommenti disabilit ...

Torna, in versione online e gratuita, il festival dedicato all’immaginario trans. Tema 2020, le ‘migrazioni trans’. Undici i film in concorso tra documentari e opere di finzione, due proiezioni evento ...Torna in libreria con un poema dal titolo “Bile” lo scrittore nolano Roberto Addeo, 38enne, che da alcuni anni vive a Porto Torres in Sardegna. Dopo i romanzi “La... Leggi la notiziaCommenti disabilit ...