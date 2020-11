GF Vip | Elisabetta e Dayane ai ferri corti | “Hai detto un sacco di ca**ate!”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 16 novembre 2020) Atmosfera incandescente al Grande Fratello Vip, con protagonisteGregoraci eMello. L’ultima puntata ha lasciato strascichi significativi sul rapporto ormai compromesso tra le due, come testimoniano anche le dure parole della modella ai danni dell’ex di Flavio Briatore. Nella puntata di stasera un nuovo scontro riaccende gli animi.Mello: nervi tesi nella CasaMello ormai da qualche giorno si dimostra insofferente nei confronti di alcuni coinquilini. La sua esperienza al Grande Fratello Vip, infatti, si sta rivelando sempre più un percorso ad ostacoli in cui deve fare i conti con i comportamenti dei coinquilini. Gli scontri sono ormai prassi quotidiana, in particolare quelli che la vedono coinvolta con Francesco Oppini e, soprattutto, con...