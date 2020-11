Domenica In, Sinisa Mihajlovic in lacrime: “Ero un morto che camminava” (Di lunedì 16 novembre 2020) Sinisa Mihajlovic non trattiene le lacrime a Domenica In. Complice la pausa del Campionato dovuta agli impegni delle Nazionali, l’allenatore del Bologna è stato ospite – assieme alla moglie – di Mara Venier per presentare la sua autobiografia “La partita della vita”, in cui ha ripercorso la battaglia contro la leucemia. “Il 29 ottobre è passato un anno esatto dal trapianto di midollo osseo, ho fatto pochi giorni fa tutti gli accertamenti e i valori sono perfetti. Sto bene”, ha esordito Sinisa. Ma poi il suo pensiero è tornato subito al luglio del 2019, quando scoprì di avere la leucemia: “Comincio ad avere un problema alla gamba, faccio gli accertamenti, la situazione peggiorava perché non riuscivo a camminare, non potevo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020)non trattiene leIn. Complice la pausa del Campionato dovuta agli impegni delle Nazionali, l’allenatore del Bologna è stato ospite – assieme alla moglie – di Mara Venier per presentare la sua autobiografia “La partita della vita”, in cui ha ripercorso la battaglia contro la leucemia. “Il 29 ottobre è passato un anno esatto dal trapianto di midollo osseo, ho fatto pochi giorni fa tutti gli accertamenti e i valori sono perfetti. Sto bene”, ha esordito. Ma poi il suo pensiero è tornato subito al luglio del 2019, quando scoprì di avere la leucemia: “Comincio ad avere un problema alla gamba, faccio gli accertamenti, la situazione peggiorava perché non riuscivo a camminare, non potevo ...

