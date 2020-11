Covid, Speranza: “Curva stabile, picco tra pochi giorni” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Covid ed i numeri legati alla pandemia continuano a preoccupare il ministro Roberto Speranza. la situazione e le previsioni Il Covid e la curva dei contagi preoccupano il ministro… Questo articolo Covid, Speranza: “Curva stabile, picco tra pochi giorni” è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 16 novembre 2020) Iled i numeri legati alla pandemia continuano a preoccupare il ministro Roberto. la situazione e le previsioni Ile la curva dei contagi preoccupano il ministro… Questo articolo: “Curvatragiorni” è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

LegaSalvini : ?? PAZZESCO! Scandalo #Cotticelli: il commissario del governo per la sanità della Calabria, appena confermato da Con… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza firma ordinanze: Campania e Toscana 'zone rosse' #campania - matteosalvinimi : Un grande campione, uno straordinario combattente che di recente ha sconfitto anche il Covid. Oggi esce il suo libr… - riktroiani : RT @ChiodiDonatella: #RICCIARDI E #SPERANZA SUI DATI #COVID GIOCANO A RUZZICA: E CHI NON LA PENSA COME #GALLI PESTE LO COLGA Catastrofisti… - MartinaRaspber1 : RT @Kwizera06428241: Prof. @WRicciardi, sul #COVID19 ci ha detto tutto e il contrario di tutto, ci ha terrorizzato ad ogni ora del giorno e… -