Can Yaman | vicino ai bimbi malati

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 16 novembre 2020) Ancora una volta raccontiamo volentieri non solo della bellezza fisica o del talento come attore di Can; ma anche della sua bontà d’animo, in particolare per quanto riguarda i. Abbiamo già parlato del suo attivismo social e sicuramente non solo, per raccogliere fondi per un suo piccolo connazionale di nome Pamir. Ora vi raccontiamo qualcosa in più dell’impegno umanitario, o meglio di un grande desiderio in questo senso dell’interprete di Ferit Aslan, Can Divit e Ozgur Atasoy (tra l’altro). Can: ecco cosa vorrebbe fare di più per dare un aiuto alla gente che soffre. Ma sa che c’è un “problema” … Can, intervistato ultimamente da un giornale turco, ha dichiarato che vorrebbe ricoprire il ...