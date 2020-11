Calabria: Cdm, Gaudio commissario ad acta, grazie Zuccatelli per senso istituzioni (Di lunedì 16 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 16 novembre 2020) su Notizie.it.

TgLa7 : #EugenioGaudio è il nuovo commissario alla sanità in #Calabria. La decisione è stata assunta dal Cdm. #GinoStrada h… - peppeprovenzano : In #CdM abbiamo appena nominato il nuovo commissario alla #sanità in #Calabria. È il dott Giuseppe Zuccatelli, pers… - TV7Benevento : Calabria: Cdm, Gaudio commissario ad acta, grazie Zuccatelli per senso istituzioni... - Frankf1842 : #FattoQuotidiano #Calabria #Sanità #Gaudio All'#autolesionismo dei #calabresi non sembra sommarsi l'operato di un… - Frankf1842 : #ANSA #Dimissioni di #Zuccatelli e #nomina di #Gaudio #commissario della #sanità in #Calabria? Non sembra che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Cdm Calabria: Cdm, Gaudio commissario ad acta, grazie Zuccatelli per senso istituzioni Il Tempo Calabria: Cdm, Gaudio commissario ad acta, grazie Zuccatelli per senso istituzioni

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Eugenio Gaudio commissario ad acta per la Calabria. La nota del Consiglio dei ministri ufficializza l'indicazione del ...

Manovra, via libera del Cdm: piano da 38 miliardi, bozza ridotta

Il testo della Manovra alle Camere tra domani e dopodomani. Sgravi dai contributi per chi assume giovani e donne ...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Eugenio Gaudio commissario ad acta per la Calabria. La nota del Consiglio dei ministri ufficializza l'indicazione del ...Il testo della Manovra alle Camere tra domani e dopodomani. Sgravi dai contributi per chi assume giovani e donne ...