La protesta dei sindaci. Nella mattinata di oggi, domenica 15 novembre, una ventina di sindaci e amministratori della provincia di Nuoro si sono autoconvocati ...

Vandali in azione fuori dalla chiesa di Sant’Ambrogio di Buddusò

Alcuni soliti ignoti hanno compiuto degli atti di vandalismo fuori dalla chiesa di Sant'Ambrogio a Buddusò scatenando l'indignazione della comunità.

