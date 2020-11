Nuoto | Benedetta Pilato inarrestabile | record italiano nei 100 rana in vasca corta

(Di domenica 15 novembre 2020), nuovoper. La tarantina ha migliorato il primato nazionale nei 100in. BUDAPEST (UNGHERIA) – E sono 4! Nuovoperalla International Swimming League. La quindicenne tarantina nei 100inha fermato il crono sull’1’03″55, migliorando il suo precedente primato nazionale firmato sempre in questa competizione nel mese di ottobre. Una nuova prova importante per la nostra ranista che ha chiuso alle spalle di Alia Atkinson. La giamaicana ha firmato il tempo di 1’02″66, un crono molto vicino al suo ...

LiaCapizzi : Benedetta Pilato a 15 anni continua a stupire il mondo del nuoto. A Budapest vince i 50 rana davanti alla primatis… - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | I 100 rana di Benedetta Pilato (28.86) RI & WRJ - TgrRaiPuglia : #Nuoto Benedetta Pilato, i nuovi record della nuotatrice tarantina #ioseguoTgr - federcronos : RT @RaiSport: Super #Pilato, nuovo #record italiano nei 100 rana ?? Nella stessa disciplina, tra gli uomini, Adam #Peaty ha stabilito il nuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Benedetta

Nuoto, nuovo record italiano per Benedetta Pilato. La tarantina ha migliorato il primato nazionale nei 100 rana in vasca corta.“Ogni botta ‘na tacca”, come si dice a Roma. Benedetta dei primati continua la sua straordinaria vicenda acquatica. Ieri Benedetta Pilato, la quindicenne di ...