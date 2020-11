Napoli: folla in strada, lockdown a metà. E nei supermercati scaffali già vuoti (Di lunedì 16 novembre 2020) È un lockdown a metà. Napoli si presenta a due facce, nel primo giorno di zona rossa. Da un lato, migliaia di cittadini a passeggio al Vomero, a Chiaia e al centro storico tra i negozi... Leggi su ilmattino (Di lunedì 16 novembre 2020) È una metà.si presenta a due facce, nel primo giorno di zona rossa. Da un lato, migliaia di cittadini a passeggio al Vomero, a Chiaia e al centro storico tra i negozi...

fattoquotidiano : Ospedali sempre più pieni, ma da Firenze a Napoli e Bari folla per le vie del centro - Tg1Raiofficial : 37 mila nuovi casi di #COVID19 e curva dei contagi in rallentamento. La #Lombardia rimane la Regione con i numeri p… - fattoquotidiano : Folla sul lungomare in Lazio e a Napoli. Sabato 944 multe per violazione delle regole: 110 positivi denunciati, era… - M1kM3n : RT @CesareOrtis: La follia della #disperazione a Napoli: donna perde il lavoro e sputa sulla folla che fa shopping. - kit68ven : RT @ilgiornale: Coscioni è consigliere e fedelissimo del governatore campano, ma anche capo dell'Agenas. A Napoli nell'ultimo giorno di 'li… -