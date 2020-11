Smart working e congedi | come utilizzarli | novità e regole nel Decreto Ristori

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 12 novembre 2020) Il” (D.l. n. 137/2020) ha ampliato le ipotesi in cui i genitori possono svolgere l’attività indurante i periodi di quarantena dei figli. La misura, valida fino al 31 dicembre 2020, inizialmente prevista dal“Agosto” in sede di conversione in legge, viene ampliata dal D.l. n. 137 includendo anche i genitori di figli per i quali viene sospesa l’attività didattica in presenza. La misura risponde alla chiara esigenza di agevolare i dipendenti in questa difficile fase di riapertura degli istituti scolastici, accompagnata dal rischio di contagio dei figli non solo a scuola ma altresì nello svolgimento di attività sportive, lezioni musicali o linguistiche. In alternativa al lavoro agile, è ...