Terrore a Vienna | attentatori in fuga

(Di martedì 3 novembre 2020)resta «in stato di massima allerta» il giorno dopo l'attacco subito ieri sera, dove almeno tre civili hanno perso la vita e 15 persone risultano ferite, tra cui un agente di polizia. Alcuni feriti versano in gravi condizioni. La polizia austriaca ritiene che «ci siano altri terroristi coinvolti» nell'attacco nella capitale austriaca, oltre a quello ucciso, e che siano attualmente in. «Non si può escludere che ci siano altri», ha detto il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer in conferenza stampa.

matteosalvinimi : ??ULTIM'ORA Terrore nel cuore di #Vienna, spari davanti a una sinagoga. Seguiamo con apprensione e vicinanza ai vie… - Agenzia_Ansa : #Vienna, terrore in centro: 7 morti. 'E' un attentato. Hanno sparato a caso nei locali' #ANSA - Agenzia_Ansa : Ore di terrore a #Vienna, alcuni media riferiscono di una 'presa di ostaggi' #ANSA - infoitinterno : Spari, morte e terrore a Vienna. Sei attacchi simultanei colpiscono il cuore della città - alexfoti : RT @Agenzia_Italia: Attacco terroristico a Vienna, 3 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore Vienna

02/11/2020 22:59: Spari in varie zone di Vienna: 7 morti: Spari in varie zone di Vienna: 7 morti Maxi operazione della polizia a Vienna: spari vicino alla sinagoga e in altri 6 pu ...02/11/2020 23:05: Spari in varie zone di Vienna: vittime: Spari in varie zone di Vienna: vittime Maxi operazione della polizia a Vienna: spari vicino alla sinagoga e in altri sei ...