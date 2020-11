Rosa Diletta Rossi di Suburra | «Quando ho imparato a lasciarmi andare»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 3 novembre 2020) Per Rosa Diletta Rossi interpretare il ruolo di Alice in Suburra – La serie, il titolo più visto in Italia a neanche una settimana dal rilascio su Netflix, è stato un po’ come entrare in acqua: «Nei panni di Alice ci sono entrata piano piano e poi, a un certo punto, mi sono buttata. È stato sorprendente» spiega Rosa al telefono dalla sua casa di Roma, frastornata per il «risveglio amaro» che ha accompagnato la notizia della morte di Gigi Proietti, il massimo emblema di una certa romanità. Nonostante il 2020 sia stato l’anno in cui «stanno venendo meno tutti i nostri punti di riferimento», Rosa Diletta – il nome composto lo usano soltanto i genitori, mentre per gli amici è semplicemente Rosa – vive un momento particolarmente fortunato della sua carriera: oltre a Suburra l’abbiamo vista, infatti, anche nel film Il ladro di fulmini di Guido Lombardi e nella seconda stagione di Nero a metà, fiction di successo di Raiuno con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. https://www.youtube.com/watch?v=BJ94q9JENAs&t=11s