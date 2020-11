Perché Burger King fa pubblicità a Mc Donald’s (Di martedì 3 novembre 2020) La campagna di Burger King (foto: Burger King)Burger King sostiene McDonald’s e altre catene di fast food. No, non si tratta di un errore ma di una campagna che l’azienda statunitense ha lanciato in Gran Bretagna per sostenere tutti i lavoratori del settore che dal 5 novembre saranno colpiti dal nuovo ordine di lockdown deciso dal primo ministro Boris Johnson, che prevede tra l’altro la chiusura di tutti i ristoranti lasciando però la possibilità delle consegne a domicilio. Così il colosso dei fast food ha deciso di postare su Twitter un avviso in cui avverte: “Non avremmo mai pensato di chiedervi di fare questo. Ordinate da McDonald’s”. Ma la lista include poi anche catene come Kfc, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, a ... Leggi su wired (Di martedì 3 novembre 2020) La campagna di(foto:sostiene McDonald’s e altre catene di fast food. No, non si tratta di un errore ma di una campagna che l’azienda statunitense ha lanciato in Gran Bretagna per sostenere tutti i lavoratori del settore che dal 5 novembre saranno colpiti dal nuovo ordine di lockdown deciso dal primo ministro Boris Johnson, che prevede tra l’altro la chiusura di tutti i ristoranti lasciando però la possibilità delle consegne a domicilio. Così il colosso dei fast food ha deciso di postare su Twitter un avviso in cui avverte: “Non avremmo mai pensato di chiedervi di fare questo. Ordinate da McDonald’s”. Ma la lista include poi anche catene come Kfc, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, a ...

