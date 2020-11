Perché aumenta il prezzo del grano (Di martedì 3 novembre 2020) Nonostante la produzione mondiale 2020 sia risultata soddisfacente, le quotazioni del frumento tenero hanno fatto registrare, nel corso degli ultimi mesi, e in particolare nelle ultime settimane, incrementi particolarmente rilevanti. Il dato preoccupante è divulgato da Italmopa, l’Associazione Industriali Mugnai d’Italia, parte di Federalimentare/Confindustria. C’è un trend fortemente rialzista dei prezzi di una materia prima di fondamentale rilevanza per la nostra alimentazione: l’aumento dei prezzi è risultato compreso tra il 15% e il 30% rispetto al mese di luglio sia per via di fenomeni di accaparramento da parte di alcuni Paesi che prevedono un peggioramento della situazione sanitaria, sia a causa fenomeni di ritenzione da parte dei detentori della materia prima, nell’attesa di possibili ulteriori rialzi. «La situazione ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 novembre 2020) Nonostante la produzione mondiale 2020 sia risultata soddisfacente, le quotazioni del frumento tenero hanno fatto registrare, nel corso degli ultimi mesi, e in particolare nelle ultime settimane, incrementi particolarmente rilevanti. Il dato preoccupante è divulgato da Italmopa, l’Associazione Industriali Mugnai d’Italia, parte di Federalimentare/Confindustria. C’è un trend fortemente rialzista dei prezzi di una materia prima di fondamentale rilevanza per la nostra alimentazione: l’aumento dei prezzi è risultato compreso tra il 15% e il 30% rispetto al mese di luglio sia per via di fenomeni di accaparramento da parte di alcuni Paesi che prevedono un peggioramento della situazione sanitaria, sia a causa fenomeni di ritenzione da parte dei detentori della materia prima, nell’attesa di possibili ulteriori rialzi. «La situazione ...

