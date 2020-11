I territori con il più alto coefficiente di criticità che rischiano di chiudere (Di martedì 3 novembre 2020) Quattro regioni sarebbero a rischio lockdown in base a quanto stabilito nel nuovo dpcm: quali sono? Nuovo dpcm: quali sono le quattro regioni a rischio lockdown su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 3 novembre 2020) Quattro regioni sarebbero a rischio lockdown in base a quanto stabilito nel nuovo dpcm: quali sono? Nuovo dpcm: quali sono le quattro regioni a rischio lockdown su Notizie.it.

ilfoglio_it : #Mattarella soccorre Conte e apre i canali diplomatici con i territori che non digeriscono il dpcm. Primo segnale a… - RedolfiLicia : RT @e_quintavalle: Triangolo #Lombardia #EmiliaRomagna #Veneto 2° in #UE per #export #macchinari in UE dopo #Germania (nel grafico). Analis… - e_quintavalle : RT @e_quintavalle: Pubblicato il rapporto #Meccanica 2020 #Confartigianato, presentato in #webinar in collaborazione con @APIdal1946. Un f… - ge_group : RT @ilfoglio_it: #Mattarella soccorre Conte e apre i canali diplomatici con i territori che non digeriscono il dpcm. Primo segnale alla Cam… - AlessiaPlacidi : RT @casaitaliagov: Scopri con il Capo Dipartimento Fabrizio #Curcio le attività di #CasaItalia e della Struttura di Missione #Sisma2009… -