Gf Vip | Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini | “sei solo una capra”

L'ex gieffino Salvo Veneziano si è scagliato sui social contro Alfonso Signorini sulla questione Francesco Oppini e le sue terribili parole. Tutti si ricorderanno che l'anno scorso Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello per le parole che aveva pronunciato. Una squalifica che non è andata giù all'ex gieffino che adesso ha voluto dire la sua sui social. L'uomo si è incentrato sulla faccenda di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti.

