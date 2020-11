Ferencvaros-Juventus | Rebrov interviene | “Entusiasti di affrontare i big della Juve”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 3 novembre 2020) Domani alla Groupama Arena di Budapest andrà in scena la terza giornata del gruppo G di Champions League. Adlasaranno i padroni di casa del, squadra mai affrontata in competizioni UEFA e dunque una partita tutta da scoprire.gara ha parlato il tecnico degli ungheresiche a Tuttosport ha rilasciato le seguenti parole: “In Champions è impossibile fare previsioni e per questo sono concentrato sulla mia squadra. Loro hanno tanti big e senz’altro Dybala è uno che crea tanti problemi agli avversari. I miei giocatori sono entusiasti dii calciatoriJuve. Il sogno di tutti è quello di competere ai massimi livelli”. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...