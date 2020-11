Decine di persone sono state uccise in Etiopia per motivi etnici (Di martedì 3 novembre 2020) Secondo Amnesty International sarebbero 54 le vittime, tutte appartenenti al gruppo etnico Amhara, il secondo più grande del paese Leggi su ilpost (Di martedì 3 novembre 2020) Secondo Amnesty International sarebbero 54 le vittime, tutte appartenenti al gruppo etnico Amhara, il secondo più grande del paese

lorepregliasco : Eccoci: siamo già al 'morti CON, non PER'. Come nelle grottesche conferenze stampa in Protezione Civile a marzo. P… - Open_gol : Decine di migliaia di persone a Varsavia stanno prendendo parte alla manifestazione in difesa del diritto all'aborto - Chiaraisapisces : RT @ilpost: Decine di persone sono state uccise in Etiopia per motivi etnici - tralepagine : RT @charliecarla: 'Simpatizzanti' dell'ISIS. Uccidere 4 persone, ferirne decine di altre, terrorizzare una città intera, essere organizzati… - LetiziaScalera : Decine di persone sono state uccise in Etiopia per motivi etnici - Il Post -

Ultime Notizie dalla rete : Decine persone Decine di persone sono state uccise in Etiopia per motivi etnici Il Post All’Outlet di Serravalle Scrivia l’unico Starbucks a fare gli sconti

Il colosso del caffè ha aperto a Serravalle senza inaugurazione ufficiale: “Non abbiamo rinviato per dare un segnale in questo momento critico” ...

Nicaragua: uragano Eta a categoria 5 prima di toccare terra

L'uragano Eta, in evoluzione con categoria 4 della scala Saffir-Simpson nell'Oceano Pacifico molto vicino alle coste settentrionali del Nicaragua, potrebbe raggiungere la categoria 5 prima di toccare ...

Il colosso del caffè ha aperto a Serravalle senza inaugurazione ufficiale: “Non abbiamo rinviato per dare un segnale in questo momento critico” ...L'uragano Eta, in evoluzione con categoria 4 della scala Saffir-Simpson nell'Oceano Pacifico molto vicino alle coste settentrionali del Nicaragua, potrebbe raggiungere la categoria 5 prima di toccare ...