Vienna, allarme terrorismo: colpi di arma da fuoco nei pressi di una sinagoga (Di lunedì 2 novembre 2020) Grande paura a Vienna dove è scattato l’allarme terrorismo. Secondo le prime informazioni riferite dai media locali, una sinagoga sarebbe stata attaccata a colpi di arma da fuoco. Nel frattempo è in corso una massiccia operazione di polizia per dare la caccia ai responsabili. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Grande paura adove è scattato l’. Secondo le prime informazioni riferite dai media locali, unasarebbe stata attaccata adida. Nel frattempo è in corso una massiccia operazione di polizia per dare la caccia ai responsabili.

iannetts70 : RT @jeperego: #Vienna Allarme terrorismo: sparatoria a #Schwedenplatz . Sul posto le forze speciali, hanno messo in sicurezza la vicina sin… - PAOLANURNBERG : RT @jeperego: #Vienna Allarme terrorismo: sparatoria a #Schwedenplatz . Sul posto le forze speciali, hanno messo in sicurezza la vicina sin… - iirpo : RT @jeperego: #Vienna Allarme terrorismo: sparatoria a #Schwedenplatz . Sul posto le forze speciali, hanno messo in sicurezza la vicina sin… - eflatmajor73 : RT @jeperego: #Vienna Allarme terrorismo: sparatoria a #Schwedenplatz . Sul posto le forze speciali, hanno messo in sicurezza la vicina sin… - Franciscktrue : RT @jeperego: #Vienna Allarme terrorismo: sparatoria a #Schwedenplatz . Sul posto le forze speciali, hanno messo in sicurezza la vicina sin… -

Ultime Notizie dalla rete : Vienna allarme Austria, allarme terrorismo a Vienna: spari contro sinagoga Rai News Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI SCR Black Style del 2019 usata a Torino

Annuncio vendita Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI SCR Black Style usata del 2019 a Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Gb. Bbc, Johnson: "Morti potrebbero essere il doppio prima ondata". Germania: Al via lockdown light

Secondo l'emittente, i laburisti voteranno a favore del lockdown, ma criticheranno il ritardo della misura. In Francia, il Presidente Macron agli studenti: "Virus progredisce, ma ce la faremo". Situaz ...

Annuncio vendita Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI SCR Black Style usata del 2019 a Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Secondo l'emittente, i laburisti voteranno a favore del lockdown, ma criticheranno il ritardo della misura. In Francia, il Presidente Macron agli studenti: "Virus progredisce, ma ce la faremo". Situaz ...