Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2020 ore 12 | 30

(Di lunedì 2 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 02 NOVEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA VIA CASTAGNETTA E POMEZIA IN DIREZIONE; ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA GRANITI E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; SI RALLENTA ANCHE SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E DISAGI ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CARANELLA A SUD DI VELLETRI E, PROSEGUENDO, IN PROSSIMITA’ DI CISTERNA DI LATINA NEI DUE SENSI DI M ARCIA; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO RESTA CHIUSA ...