Ultime Notizie Roma del 02-11-2020 ore 20:10 (Di lunedì 2 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio il nuovo dpcm anti-covid prevederà un coprifuoco Nazionale nelle ore serali lo annuncia il premier Conte e avverte che la situazione è preoccupante è che si interverrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni ci saranno tre aree con tre scenari di rischio e con misure via via più restrittive lo precisa il premier al Senato chiuderanno musei mostre centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi sarà vietato lo spostamento tra le regioni più a rischio A meno che non ci siano motivi di lavoro di salute e di estrema urgenza confermato lo stop ai licenziamenti fino a marzo di distanza per le superiori riduzione al 50% del limite di capienza dei ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio il nuovo dpcm anti-covid prevederà un coprifuoco Nazionale nelle ore serali lo annuncia il premier Conte e avverte che la situazione è preoccupante è che si interverrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni ci saranno tre aree con tre scenari di rischio e con misure via via più restrittive lo precisa il premier al Senato chiuderanno musei mostre centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi sarà vietato lo spostamento tra le regioni più a rischio A meno che non ci siano motivi di lavoro di salute e di estrema urgenza confermato lo stop ai licenziamenti fino a marzo di distanza per le superiori riduzione al 50% del limite di capienza dei ...

Corriere : Australia, nessun nuovo contagio per la prima volta in cinque mesi - fanpage : L'obiettivo è quello di salvare il Natale - fanpage : L'allarme dei medici di Torino - tempostretto : Un nuovo articolo: (Una passeggiata tra le erbacce nella pista ciclabile di Messina) è stato pubblicato su: Tempo S… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Disservizio idrico in alcune zone della città) è stato pubblicato su: Tempo St… -